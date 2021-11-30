Çanakkale'de tarlaya devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
AA / Sabahattin Sallama - Haberler | Güncel
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu yaralanan aynı aileden 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu yaralanan aynı aileden 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Çırpılar köyü istikametine giden İsmail T'nin kullandığı 17 SD 645 plakalı otomobil, Çavuşlu kavşağı yakınlarında kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.
Kazada, sürücü ile otomobildeki eşi Sibel ve oğlu Hasan T. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bayramiç Devlet Hastanesine götürüldü.