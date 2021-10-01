Çanakkale'de tarihi eser operasyonu; top güllesi ve 123 sikke ele geçirildi - Haberler
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Çanakkale'de tarihi eser operasyonu; top güllesi ve 123 sikke ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Çanakkale'de tarihi eser operasyonu; top güllesi ve 123 sikke ele geçirildi

ÇANAKKALE'de, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, tarihi eser niteliğinde çok sayıda materyal, 1 top güllesi ile 123 sikke ele geçirildi.

ÇANAKKALE'de, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, tarihi eser niteliğinde çok sayıda materyal, 1 top güllesi ile 123 sikke ele geçirildi.

Çanakkale Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ezine ilçesinde, M.B.'nin evinde tarihi eser niteliğinde objeler bulundurduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada; 1 top güllesi, 123 sikke, çeşitli ebatta 46 obje ve tarihi eser niteliği taşıyan 19 belge ele geçirildi. '2863 sayılı kanuna muhalefet' suçundan hakkında işlem yapılan M.B., Ezine Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alındıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Tarihi eserlere ise el koyuldu.


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