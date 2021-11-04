Çanakkale'de sis nedeniyle göz gözü görmüyor - Haberler
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Çanakkale'de sis nedeniyle göz gözü görmüyor

İhlas Haber Ajansı / Utku Yaşar Cüce - Haberler | Güncel

Çanakkale'de sis nedeniyle göz gözü görmüyor Çanakkale Boğazı gemi trafiğine kapandı, feribot seferleri iptal edildi Çanakkale'de akşam saatlerinde çöken yoğun sis tabakası nedeniyle hem deniz hem de kara trafiğinde zor anlar yaşandı.

ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'de sis nedeniyle göz gözü görmüyor

Çanakkale Boğazı gemi trafiğine kapandı, feribot seferleri iptal edildi

ÇANAKKALE - Çanakkale'de akşam saatlerinde çöken yoğun sis tabakası nedeniyle hem deniz hem de kara trafiğinde zor anlar yaşandı.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü, kuzey ve güneyden girecek gemilerin kaptanlarını telsizle uyararak boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu. Öte yandan, kara yolundaki diğer taşıt sürücüleri de yoğun sis tabakası nedeniyle zor anlar yaşadı.

Ayrıca, Çanakkale boğazı ve adalar hattında insan ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ A.Ş.'de iki yaka arasındaki feribot seferlerinin geçici olarak askıya alındığını duyurdu. GESTAŞ A.Ş.'den yapılan yazılı açıklamada; "Gelibolu-Lapseki hattı ile Çanakkale-Eceabat, Çanakkale-Kilitbahir hatlarımızda, yoğun sis nedeniyle seferlerimiz geçici süreyle durdurulmuştur" ifadelerine yer verildi.

Çanakkale'de sis nedeniyle göz gözü görmüyor

Çanakkale'de sis nedeniyle göz gözü görmüyor

Çanakkale'de sis nedeniyle göz gözü görmüyor

İhlas Haber Ajansı / Utku Yaşar Cüce - Son Dakika Haberleri
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