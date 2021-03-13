Çanakkale'de seyir halindeki araç alev aldı
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Çanakkale'de seyir halindeki araç alev aldı

13.03.2021 17:13 | Son Güncelleme: 13.03.2021 17:17
Çanakkale'de seyir halindeki araç alev aldı

Çanakkale'de seyir halindeki bir araç yanarak kullanılmaz hale geldi.

Çanakkale'de seyir halindeki bir araç yanarak kullanılmaz hale geldi.

Çanakkale-İzmir kara yolu Yeniköy Mahallesi yakınında U.M. idaresindeki 17 FU 603 plakalı otomobil, motor bölümünden henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Bunun üzerine sürücü ile araçtaki 2 kişi inerek durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale ederek aracı söndürdü.

Bir süre trafiğe kapalı kalan yolda ulaşım, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Yüksel

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