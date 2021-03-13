Çanakkale'de seyir halindeki araç alev aldı
13.03.2021 17:13 | Son Güncelleme: 13.03.2021 17:17
Çanakkale'de seyir halindeki bir araç yanarak kullanılmaz hale geldi.
Çanakkale'de seyir halindeki bir araç yanarak kullanılmaz hale geldi.
Çanakkale-İzmir kara yolu Yeniköy Mahallesi yakınında U.M. idaresindeki 17 FU 603 plakalı otomobil, motor bölümünden henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.
Bunun üzerine sürücü ile araçtaki 2 kişi inerek durumu itfaiyeye bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale ederek aracı söndürdü.
Bir süre trafiğe kapalı kalan yolda ulaşım, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Yüksel