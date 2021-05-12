Çanakkale'de şehit düşen Gazze ve Kudüs'lü şehitlerin mezarlarına ziyaret

GAZZE ve Kudüs halkına yönelik İsrail'in saldırılarına dünyanın birçok yerinden olduğu gibi Türk toplumundan da tepkiler devam ediyor.

GAZZE ve Kudüs halkına yönelik İsrail 'in saldırılarına dünyanın birçok yerinden olduğu gibi Türk toplumundan da tepkiler devam ediyor. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Kudüs ve Gazze'den gelerek Çanakkale Savaşı'nda şehit düşen Filistinlilerin mezarlarına Ramazan Bayramı öncesi ziyarette bulundu. Filistinli şehitler için ve bugün İsrail'in saldırılarına karşı mücadele eden Kudüs ve Gazze halkı için dua etti.

Çanakkale cephesine, 2 bin 500 kilometre uzaktaki Gazze ve Kudüs'ten gelen Filistinli askerler, 106 yıl önce Mehmetçik ile sırt sırta vatan savunması yaptı. Şehit düşen Mehmetçikler ile Filistinli askerler bir asrı aşkın süredir Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda koyun koyuna yatıyor. İsrail'in, Ramazan ayında Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki gösteren Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Kudüs ve Gazze'den gelerek, Çanakkale Savaşı'nda şehit düşen Filistinli askerlerin Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki mezarlarını da ziyaret edip, ruhlarına fatiha okudu.

İsrail'in bugünkü saldırıları karşısında bağımsızlık mücadelesi veren, o dönem Osmanlı toprağı olan Kudüs ve Gazze'de yaşayan Filistinliler, 106 yıl önce de Çanakkale'de Mehmetçik ile bağımsızlık mücadelesi için kader birliği yaptı.'ÇANAKKALE'DE DÜŞMANA KARŞI OMUZ OMUZA KARŞI KOYDULAR'İsrail'in bölgede ramazanda sivil halka devlet terörü uyguladığını belirten Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, şunları söyledi: "Hiçbir günahı olmayan çocuklara, hiçbir kural ve kaide tanımadan bir devlet terörü bütün dünyanın gözü önünde uygulanmaya devam ediyor. Çanakkale'deki şehitliklerden, Filistin'deki kardeşlerimize dualarımızı, kalbi desteklerimizi gönderiyoruz. 106 yıl önce Gazze, El Halil, Kudüs'ten kardeşimiz Mehmetçik olarak Çanakkale'ye koşup geldi. Çanakkale'de düşmana hep beraber, omuz omuza, koyun koyuna, yan yana karşı koydular. Çanakkale'deki mübarek şehit ve hayatını kaybetmiş gazilerimize Allah'tan rahmet diliyoruz, onları minnet ve şükranla anıyoruz. Bir vatan müdafaası ortaya koymuşlardı. Haksızca saldıranlara, emperyalistlere karşı, buraya insanların vatanını, bayrağını, kutsal değerlerini çiğnemeye gelenlere karşı müthiş bir destan yazdılar. İman dolu göğüsleriyle burada büyük, şanlı bir mücadele ve savunma yapmışlardı. Çanakkale ruhu, bütün Müslüman coğrafyasında karşılık bulacaktır. İnşallah bir gün Filistin'deki kardeşlerimiz de savunmalarını başarıyla yerine getireceklerdir."'ASKERLERDEN 10'U GAZZE'DEN GELMİŞTİ'Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Mithat Atabay ise, Osmanlı İmparatorluğu'nun toprağı olan Kudüs ve Filistin bölgesindeki gençlerin, 1'inci Dünya Savaşı başlayınca seferberlik ile askere alındıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Kudüs de 81'inci Alay olarak Türk ordusuna katıldı. Çanakkale Savaşları'na o bölgeden de insanlar gelerek, savaştı. Çanakkale Savaşı bitince, Suriye-Filistin bölgesine giderek oranın savunmasını da yaptılar. Kudüs, Osmanlı İmparatorluğu'nun ve İslam dünyasının kutsal kentlerinden bir tanesidir. Bağdat halifeler şehriydi, orası düşmüştü. Sonra Kudüs'ün düşmesi büyük bir moral çöküntüsüne neden oldu. Çanakkale'de kader birliği yapmış olan askerlerin Kudüs'ün düşmesinden sonra büyük bir moral çöküntüsü haline girdikleri görülmektedir. Kudüs'ten gelerek Çanakkale Cephesi'nde Mehmetçik ile kader birliği yapan askerlerden 53'ü Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki şehitliklerde yatmaktadır. Bu askerlerden 10'u Gazze bölgesinden gelmiştir. Çanakkale'de hem vatan için hem din için mücadele eden askerler, burada koyun koyuna yatıyorlar" diye konuştu

- Çanakkale

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa SUİÇMEZ