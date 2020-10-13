Çanakkale'de sağanak yağış etkisini gösterdi, boğaz transit gemi geçişlerine kapatıldı

Çanakkale'de öğle saatlerinde bastıran sağanak nedeniyle görüş mesafesi sıfıra düşünce, boğaz Marmara'dan Ege'ye transit gemi geçişlerine kapatıldı. Gökçeada ve Bozcaada'ya yapılan bazı feribot seferleri de iptal edildi.

Meteoroloji'nin uyarısını yaptığı yağmur öğle saatlerinde Çanakkale kent merkezinde etkili oldu. Sağanak nedeniyle görüş mesafesinin sıfıra kadar düşmesiyle Marmara'dan Ege'ye, Çanakkale Boğazı tek yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Yağmur bulutlarının ardından gelen kara bulutlar ise Çanakkale Boğazı'nın üzerini kapatınca, kentte gündüz vakti hava da karardı. Sağanak yağmura dışarıda yakalanan vatandaşlar da zaman zaman zor anlar yaşadı.

SEFERLER İPTAL EDİLDİ

Öte yandan sağanak ve fırtına nedeniyle, Kuzey Ege Denizi'ndeki Gökçeada ve Bozcaada ilçesine gün içinde yapılması planlanan bazı feribot seferleri de iptal edildi. Buna göre, Kabatepe-Gökçeada hattında, Gökçeada'dan saat 15.00 ve 19.00 seferleri, Kabatepe'den saat 13.00, 17.00 ve 21.00 seferleri, Geyikli-Bozcaada hattında ise, Geyikli'den saat 14.00 seferleri iptal edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak GEZEN