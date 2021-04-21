Çanakkale'de otomobil ve motosiklet çaldığı öne sürülen 5 şüpheli yakalandı
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Çanakkale'de otomobil ve motosiklet çaldığı öne sürülen 5 şüpheli yakalandı

Çanakkale'de otomobil ve motosiklet çaldığı öne sürülen 5 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Murat Yüksel - Haberler | Güncel

Çanakkale'de yediemin otoparkından 1 otomobil ve 3 motosiklet çalınmasıyla ilgili 5 şüpheli yakalandı.

Çanakkale'de yediemin otoparkından 1 otomobil ve 3 motosiklet çalınmasıyla ilgili 5 şüpheli yakalandı.

Bayramiç ilçesindeki yediemin otoparkından otomobil ve motosiklet hırsızlığı yapıldığı ihbarını alan polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Otoparktan 17 TR 860 plakalı otomobili çalan ve sahte plaka taktığı belirlenen zanlılar O.C.O. ve M.Y.B, il merkezinde gözaltına alındı.

Ekipler ayrıca aynı otoparktan 3 motosikletin çalınmasıyla ilgili de C.Ü, R.Y. ve M.Ş'yi yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Yüksel

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