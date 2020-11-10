Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü duvara çarptı: 3 ölü, 1 yaralı
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Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü duvara çarptı: 3 ölü, 1 yaralı

10.11.2020 15:59 | Son Güncelleme: 10.11.2020 17:34

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde otomobilinin hakimiyetini kaybeden sürücü bahçe duvarına çarptı. Araçta bulunan 3 kişi hayatını kaybetti, bir kişi de ağır yaralandı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde Hüseyin Taş, idaresindeki 10 KJ 561 plakalı otomobil, Küçükkuyu beldesinden Kozlu köyü istikametine giderken Sazlıaltı mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan bir evin bahçe duvarına çarptı.

3 KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sürücü Hüseyin Taş ile araçta bulunan Esma Taş ve Efendi Aydemir, kaza yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Nadire Aydemir ise 112 Acil Servis ekiplerince Ayvacık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

YARALININ HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Hayatını kaybeden 3 kişinin cenazeleri ise olay yerindeki incelemelerin ardından aynı hastanenin morguna gönderildi.

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü duvara çarptı: 3 ölü, 1 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Yavaş

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