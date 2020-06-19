Çanakkale'de maske takmak zorunlu hale getirildi Çanakkale'de maske takmak zorunlu hale getirildiÇANAKKALE'de koronavirüs ile mücadele kapsamında İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla, 22 Haziran Pazartesi günü itibariyle maske takmak zorunlu hale getirildi.

Çanakkale'de maske takmak zorunlu hale getirildi

ÇANAKKALE'de koronavirüs ile mücadele kapsamında İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla, 22 Haziran Pazartesi günü itibariyle maske takmak zorunlu hale getirildi.

Çanakkale Valiliği, İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına kişiler arası mesafe ve kişisel temizlik kurallarına riayet etmenin yanı sıra merkez ilçede tüm vatandaşların zorunlu olarak maske takmasına karar verildi. Valilik tarafından yapılan açıklamada, "22 Haziran Pazartesi gününden itibaren, İl Hıfzıssıhha kararı ile maske kullanım kurallarına aykırı hareket eden vatandaşlarımıza Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi uyarınca 900 lira idari para cezası uygulanmasına. Tedbirlere ilişkin kararların, uygulanmasında herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verildi" denildi. Maske takma zorunluluğunu yerinde bulan Koray Aslan (24), "Maske takmak koronavirüsün başlangıcından beri çok fazla önemsenmiyordu. Bu konuda çok fazla yanlış bilgi internet ortamında, televizyonlarda konuşuldu. Bu saatten sonra insanların daha dikkatli olacağını düşünüyorum. Dikkatli olunmasında en önemli sebeplerinden bir tanesi belki de cezasının 900 lira olması. Ceza toplumumuzdan büyük bir etki yaratıyor. İnsanların bir şey yapmalarını veya yapmamalarını istiyorsak ceza büyük bir etki kaynağı" dedi.

Kaynak: DHA