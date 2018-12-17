Çanakkale'de Konuşlu Siha'lar İlk Uçuşu Yaptı

ÇANAKKALE Havalimanı'nda konuşlandırılan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki 5 adet Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA), bugün ilk uçuşunu gerçekleştirdi. BAYKAR Makine Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, konuyla ilgili duyuruyu Tweetter hesabından yaptı.

BAYKAR Makine tarafından tasarlanan Bayraktar TB2 Tipi 5 adet SİHA Çanakkale Havalimanı'nda konuşlandırıldı. SİHA'lar ilk uçuş için de bugün Çanakkale Havalimanı'ndan havalandı. Konuyla ilgili açıklamayı ise BAYKAR Makine Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Tweetter hesabından yaptı. Bayraktar Tweetter hesabından, test uçuşuna ait görüntülerle birlikte, "Deniz Kuvvetlerimizin Bayraktar TB2 SİHA'ları Çanakkale'de bugün göreve başladı. Öğleden sonra ilk kalkışı ve inişi yaptı. Vira Bismillah!" yazdı.

Kuzey Ege Denizi'nde görev yapacak olan Deniz Kuvvetleri bünyesindeki SİHA'lar, bölgede göçmenlerin kaçak geçişleri başta olmak üzere, kaçak avlanma gibi olaylara karşı kullanılacak.

- Çanakkale