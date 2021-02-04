Çanakkale'de kayıp üniversite öğrencisi genç için arama çalışması başlatıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu genç için arama çalışması başlatıldı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu genç için arama çalışması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kocaköy köyünde ailesiyle yaşayan üniversite öğrencisi Kaan Şimşek (23), dün akşam sitenin bahçesindeki sahada basketbol oynamak üzere çıktı.

Akşam eve dönmeyen çocuklarının durumundan şüphelenen baba Mükremin ile anne Nadire Şimşek, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.

Bunun üzerine Kaan Şimşek'in en son görüldüğü bölgede, jandarma, AFAD, UMKE ve AKUT ekiplerince çalışma başlatıldı.

Şimşek'in telefonun açık olduğu ancak aramalara cevap vermediği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Yavaş