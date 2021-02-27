Çanakkale'de kayınpederinin yanan evine müdahale eden itfaiye eri, duvar çökünce ölümden döndü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Çanakkale'de kayınpederinin yanan evine müdahale eden itfaiye eri, duvar çökünce ölümden döndü

27.02.2021 14:38 | Son Güncelleme: 27.02.2021 14:42
Çanakkale'de kayınpederinin yanan evine müdahale eden itfaiye eri, duvar çökünce ölümden döndü

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesine bağlı Kutluoba köyünde kayınpederinin 2 katlı evinde çıkan yangını söndürmeye çalışan itfaiye eri, duvarların çökmesi sonucu büyük tehlike atlattı.

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesine bağlı Kutluoba köyünde kayınpederinin 2 katlı evinde çıkan yangını söndürmeye çalışan itfaiye eri, duvarların çökmesi sonucu büyük tehlike atlattı. Yangında ev ve evin yanında park halinde bulunan

otomobil kullanılamaz hale geldi. 

Yangın, ilçeye 3 kilometre uzaklıktaki Kutluoba köyünde, saat 12.00 sıralarında, Hüsnü-Halise Çakır çiftinin yaşadığı 2 katlı evde çıktı. Kısa sürede büyüyen alevlere ilk müdahaleyi köylüler hortumlarla su sıkarak yaptı. Daha sonra gelen Bayramiç Belediyesi'ne ait 2 itfaiye aracı yangına müdahale etti. Köylüler tarafından evin alt katında bulunan zeytin yağ bidonları dışarı çıkarıldı. Yangın kontrol altına alındı ancak 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi. 

Hüsnü Çakır'ın Bayramiç Belediyesi itfaiye ekibinde görevli damadı Nurullah Bozkurt yangına müdahale sırasında duvarların çökmesi sonucu büyük tehlike atlattı. Yanan evin yanında park halinde olan Hüsnü Çakır'a ait otomobil de yangında kullanılamaz hale geldi. Çakır, yanan evi ile otomobiline bakarak, gözyaşı döktü. Jandarma, soruşturma başlattı.


Çanakkale'de kayınpederinin yanan evine müdahale eden itfaiye eri, duvar çökünce ölümden döndü
Çanakkale'de kayınpederinin yanan evine müdahale eden itfaiye eri, duvar çökünce ölümden döndü
Çanakkale'de kayınpederinin yanan evine müdahale eden itfaiye eri, duvar çökünce ölümden döndü
Çanakkale'de kayınpederinin yanan evine müdahale eden itfaiye eri, duvar çökünce ölümden döndü
Çanakkale'de kayınpederinin yanan evine müdahale eden itfaiye eri, duvar çökünce ölümden döndü
Çanakkale'de kayınpederinin yanan evine müdahale eden itfaiye eri, duvar çökünce ölümden döndü
Çanakkale'de kayınpederinin yanan evine müdahale eden itfaiye eri, duvar çökünce ölümden döndü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih DALDAL

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mustafa Şentop Nikol Paşinyan Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Demet Akalın Acun Ilıcalı Türkan Şoray
Spor Mesut Özil Erol Bulut Ünal Karaman Mustafa Yumlu Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çanakkale'de kayınpederinin yanan evine müdahale eden itfaiye eri, duvar çökünce ölümden döndü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.2.2021 14:53:22. #1.16#
title