Çanakkale'de kaçak ahtapot avcılığına geçit verilmedi
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Çanakkale'de kaçak ahtapot avcılığına geçit verilmedi

Çanakkale'de kaçak ahtapot avcılığına geçit verilmedi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanlığı, 7 farklı noktada 757 ahtapot tuzağını deniz dibinden çıkardı.

Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanlığı, 7 farklı noktada 757 ahtapot tuzağını deniz dibinden çıkardı. Tuzaklara sıkışan 56 canlı ahtapot yeniden denize salındı.

Avlanması yasak olan ahtapot avcılığı yapıldığı bilgisi elde alan Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanlığı ekipleri, drone ile yaptıkları çalışmalar neticesinde yasa dışı olarak deniz dibine bırakılan ahtapot tuzaklarının yerini tespit etti.

22 Nisan Perşembe günü Kumkale önlerinde 3 Sahil Güvenlik botu tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 7 farklı mevkide 757 adet ahtapot tuzağı deniz dibinden çıkarılmış ve tuzaklarda bulunan 56 adet ahtapot, canlı olmaları nedeniyle denize salındı.

Ayrıca 2020 ve 2021 yıllarında 14 adet tekne, 2 adet lastik bot, 21 trol kapısı ve ağı ile 32 adet muhtelif malzemeye (su altı tüfeği, dalış kıyafeti, kompresör, palet, vb.) mülkiyetin kamuya geçirilmesi maksadıyla el konuldu.

Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanlığı bağlısı unsurlarınca, her türlü yasa dışı faaliyetle mücadeleye 7/24 esasına göre devam edilirken, mavi vatan denizlerde bulunan canlıların gelecek kuşaklara aktarılması ve sürdürülebilir avcılığın devam edebilmesi maksadıyla denetimlere aralıksız olarak devam edileceği bildirildi. - ÇANAKKALE

Çanakkale'de kaçak ahtapot avcılığına geçit verilmedi
Çanakkale'de kaçak ahtapot avcılığına geçit verilmedi
Çanakkale'de kaçak ahtapot avcılığına geçit verilmedi
Çanakkale'de kaçak ahtapot avcılığına geçit verilmedi
Çanakkale'de kaçak ahtapot avcılığına geçit verilmedi
Çanakkale'de kaçak ahtapot avcılığına geçit verilmedi
Çanakkale'de kaçak ahtapot avcılığına geçit verilmedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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