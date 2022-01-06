Çanakkale'de hastanın böbreğinden 3 kilogram tümör çıkarıldı - Haberler
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Çanakkale'de hastanın böbreğinden 3 kilogram tümör çıkarıldı

Çanakkale'de hastanın böbreğinden 3 kilogram tümör çıkarıldı
AA / Burak Akay - Haberler | Sağlık

Çanakkale'de bir hastanın böbreğinden 15 santimetre çapında ve 3 kilogram ağırlığındaki tümör alındı.

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de bir hastanın böbreğinden 15 santimetre çapında ve 3 kilogram ağırlığındaki tümör alındı.

Ayvacık ilçesi Behram köyünde yaşayan 68 yaşındaki Fatma Koç, ağrı ve idrarda kanama şikayetiyle Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi Üroloji Polikliniği'ne başvurdu.

Hastayı muayene eden Opr. Dr. Mahir Seyrek, böbreğinde tümör olduğunu belirledi.

Mahir Seyrek ve Opr. Dr. Ali Turunç tarafından ameliyat edilen kadının vücudundan 3 kilogram ağırlığındaki tümör çıkarıldı.

Operasyonun ardından sağlığına kavuşan hasta taburcu edildi.

AA / Burak Akay - Son Dakika Haberleri

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