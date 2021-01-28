ÇANAKKALE - Çanakkale'de gölete düşen araçtaki 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, bir aracın baraj suyunun göletine düştüğü ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmalarına sabah devam edildi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, bir aracın baraj suyunun göletine düştüğü ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmalarına sabah devam edildi.

Özel bir şirkete ait rüzgar enerji santralinde çalışan Mürsel Meracıoğlu ile Filiz Soydoğan Çiçek'in içinde bulunduğu belirlenen aracın dün Ayvacık Barajı'nın göletine düştüğü ihbarı üzerine başlatılan ve havanın kararması nedeniyle ara verilen çalışmalar, güneşin doğuşunun ardından yeniden başladı.

Bölgeye gelen Çanakkale Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ile Çanakkale ve Tekirdağ emniyet müdürlüklerinin su altı ekipleri son hazırlıklarını yapıp suya tekrar girdi.

Ayvacık Kaymakamı Cevat Çelik, olay yerindeki koordinasyonu yönetiyor.

Arama ve kurtarma faaliyetlerine başlayan ekipler, kiralık aracın son GPS konumu bilgileri kapsamında çalışmalarını sürdürecek.

Filiz Soydoğan Çiçek'in ailesi de bölgedeki bekleyişlerini sürdürüyor.

AyvacıkÇanakkaleGölet

Muhabir Burak Akay

Redaktör Hüseyin Yahya Şekerci

Yayınlayan Duygu Özkümüş Can

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Akay