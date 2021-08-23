Çanakkale'de göçük altında kalan kepçe operatörü yaşamını yitirdi

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, taş ocağında üzerine toprak göçen kepçenin operatörü hayatını kaybetti.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, taş ocağında üzerine toprak göçen kepçenin operatörü hayatını kaybetti.

Kepçeyle Örtülüce köyü yakınlarında bulunan bir taş ocağında çalışan Ersen Dağlı'nın (20) kullandığı aracın üzerine bilinmeyen bir nedenle toprak göçtü.

İş yerindeki görevlilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, göçük altından çıkarılan Dağlı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Dağlı'nın cesedi Biga Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serten Akkaya