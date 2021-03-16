Başçavuş Fatih Toykuyu, gözyaşlarıyla toprağa verildi
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Başçavuş Fatih Toykuyu, gözyaşlarıyla toprağa verildi

16.03.2021 17:44 | Son Güncelleme: 16.03.2021 18:25

ÇANAKKALE'nin Gökçeada ilçesi Laz Koyu açıklarında 5 metrelik fiber teknenin alabora olması sonucu kaybolan ve 18 gün sonra cansız bedeni bulunan evli, 2 çocuk babası Gökçeada Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu (46), memleketi Eskişehir'de gözyaşlarıyla toprağa verildi.

ÇANAKKALE'nin Gökçeada ilçesi Laz Koyu açıklarında 5 metrelik fiber teknenin alabora olması sonucu kaybolan ve 18 gün sonra cansız bedeni bulunan evli, 2 çocuk babası Gökçeada Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu (46), memleketi Eskişehir'de gözyaşlarıyla toprağa verildi. Annesi Meral Toykuyu, oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılarak, "Bunu da mı görecektim?' diyerek gözyaşı döktü.

Gökçeada ilçesi Laz Koyu'nda arkadaşlarıyla açıldıkları 5 metrelik fiber teknenin alabora olması sonucu kaybolan Gökçeada Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu'nun cansız bedeni  18 gün sonra kıyıya vurmuş olarak bulundu. Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından Başçavuş Toykuyu'nun cenazesi memleketi Eskişehir'e getirildi. Toykuyu için Vişnelik Mahallesi'ndeki Sami Ramazanoğlu Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Jandarma Genel Komutanlığı TEM Dairesi Başkanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, Eskişehir Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, Eskişehir Emniyet Müdürü Engin Dinç'in yanı sıra babası Faruk, annesi Meral, eşi Handan, kızları Busenur ile Yağmur Zeynep de katıldı.

AİLESİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Annesi Meral Toykuyu, oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılarak, "Bunu da mı görecektim?' diyerek gözyaşı döktü. Baba Faruk Toykuyu da ayakta durmakta güçlük çekerken, cami bahçesinde taziyeleri kabul etti. Başçavuş Toykuyu'nun kızları da gözyaşlarına hakim olamazken hayatını kaybeden babalarını tabutunu öperek uğurladı. Sami Ramazanoğlu Camii'nde ikindi namazının ardından cenaze namazı kılınan Gökçeada Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu, Asri Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Başçavuş Fatih Toykuyu, gözyaşlarıyla toprağa verildi
Başçavuş Fatih Toykuyu, gözyaşlarıyla toprağa verildi
Başçavuş Fatih Toykuyu, gözyaşlarıyla toprağa verildi
Başçavuş Fatih Toykuyu, gözyaşlarıyla toprağa verildi
Başçavuş Fatih Toykuyu, gözyaşlarıyla toprağa verildi
Başçavuş Fatih Toykuyu, gözyaşlarıyla toprağa verildi
Başçavuş Fatih Toykuyu, gözyaşlarıyla toprağa verildi
Başçavuş Fatih Toykuyu, gözyaşlarıyla toprağa verildi
Başçavuş Fatih Toykuyu, gözyaşlarıyla toprağa verildi
Başçavuş Fatih Toykuyu, gözyaşlarıyla toprağa verildi
Başçavuş Fatih Toykuyu, gözyaşlarıyla toprağa verildi
Başçavuş Fatih Toykuyu, gözyaşlarıyla toprağa verildi
Başçavuş Fatih Toykuyu, gözyaşlarıyla toprağa verildi
Başçavuş Fatih Toykuyu, gözyaşlarıyla toprağa verildi
Başçavuş Fatih Toykuyu, gözyaşlarıyla toprağa verildi
Başçavuş Fatih Toykuyu, gözyaşlarıyla toprağa verildi
Başçavuş Fatih Toykuyu, gözyaşlarıyla toprağa verildi
Başçavuş Fatih Toykuyu, gözyaşlarıyla toprağa verildi
Başçavuş Fatih Toykuyu, gözyaşlarıyla toprağa verildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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