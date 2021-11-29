Çanakkale'de feribot seferlerine fırtına iptali (2) - Haberler
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Çanakkale'de feribot seferlerine fırtına iptali (2)

Demirören Haber Ajansı / Mustafa Suiçmez - Haberler | Güncel
Çanakkale'de feribot seferlerine fırtına iptali (2)

KİLİTBAHİR FERİBOT SEFERLERİ DE İPTALÇanakkale Boğazı'nda sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran lodos nedeniyle Çanakkale-Kilitbahir hattındaki feribot seferleri saat 12.00 itibariyle geçici olarak durduruldu.

ÇANAKKALE (DHA) - ÇANAKKALE-KİLİTBAHİR FERİBOT SEFERLERİ DE İPTAL

Çanakkale Boğazı'nda sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran lodos nedeniyle Çanakkale- Kilitbahir hattındaki feribot seferleri saat 12.00 itibariyle geçici olarak durduruldu.

Çanakkale-Eceabat ve Lapseki-Gelibolu hattındaki feribot seferleri ise devam ediyor

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,


Çanakkale'de feribot seferlerine fırtına iptali (2)

Çanakkale'de feribot seferlerine fırtına iptali (2)

Çanakkale'de feribot seferlerine fırtına iptali (2)

Çanakkale'de feribot seferlerine fırtına iptali (2)

Çanakkale'de feribot seferlerine fırtına iptali (2)

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Demirören Haber Ajansı / Mustafa Suiçmez - Son Dakika Haberleri

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