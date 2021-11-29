Çanakkale'de feribot seferlerine fırtına iptali (2)
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Suiçmez - Haberler | Güncel
KİLİTBAHİR FERİBOT SEFERLERİ DE İPTALÇanakkale Boğazı'nda sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran lodos nedeniyle Çanakkale-Kilitbahir hattındaki feribot seferleri saat 12.00 itibariyle geçici olarak durduruldu.
ÇANAKKALE (DHA) - ÇANAKKALE-KİLİTBAHİR FERİBOT SEFERLERİ DE İPTAL
Çanakkale Boğazı'nda sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran lodos nedeniyle Çanakkale- Kilitbahir hattındaki feribot seferleri saat 12.00 itibariyle geçici olarak durduruldu.Çanakkale-Eceabat ve Lapseki-Gelibolu hattındaki feribot seferleri ise devam ediyorMustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,