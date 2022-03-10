ÇANAKKALE'DE FERİBOT SEFERLERİNE 'FIRTINA' ENGELİ - Haberler

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ÇANAKKALE'DE FERİBOT SEFERLERİNE 'FIRTINA' ENGELİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ÇANAKKALE'de, Bozcaada ile Geyikli arasındaki bazı feribot seferleri, bugün fırtına nedeniyle iptal edildi.

BOZCAADA, ÇANAKKALE (DHA) - ÇANAKKALE'de, Bozcaada ile Geyikli arasındaki bazı feribot seferleri, bugün fırtına nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nde poyraz nedeniyle Geyikli-Bozcaada hattındaki bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre; Bozcaada'dan saat 14.00 ve Geyikli'den ise saat 11.00 ve 15.00 seferleri yapılmayacak. Bozcaada'dan saat 18.00, Geyikli'den ise saat 19.00 seferleri ise gün içinde belli olacak.

ÇANAKKALE'DE FERİBOT SEFERLERİNE 'FIRTINA' ENGELİ

ÇANAKKALE'DE FERİBOT SEFERLERİNE 'FIRTINA' ENGELİ

ÇANAKKALE'DE FERİBOT SEFERLERİNE 'FIRTINA' ENGELİ

ÇANAKKALE'DE FERİBOT SEFERLERİNE 'FIRTINA' ENGELİ

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Ege Denizi, Bozcaada, Geyikli, Fırtına, Güncel, Haberler

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