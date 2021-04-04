Çanakkale'de, Dumlupınar Denizaltısı şehitleri anıldı
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Çanakkale'de, Dumlupınar Denizaltısı şehitleri anıldı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Çanakkale'de, Dumlupınar Denizaltısı şehitleri anıldı

ÇANAKALE Boğazı'ndan geçiş yaparken Nara Burnu önlerinde İsveç şilebi 'Naboland' ile çarpışması sonucu 68 yıl önce batan TCG Dumlupınar Denizaltısı'nda şehit olan 81 denizci için anma töreni düzenlendi.

ÇANAKALE Boğazı'ndan geçiş yaparken Nara Burnu önlerinde İsveç şilebi 'Naboland' ile çarpışması sonucu 68 yıl önce batan TCG Dumlupınar Denizaltısı'nda şehit olan 81 denizci için anma töreni düzenlendi. Şehit denizciler anısına, Dumlupınar'ın battığı yere TCG Çanakkale Denizaltısı personeli tarafından çelenk bırakıldı.

Milli Savunma Bakanlığı, Dumlupınar şehitleri için düzenlenen anma törenine ait fotoğrafları web sitesinden ve sosyal medya hesaplarından paylaştı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada ise, şu ifadelere yer verildi:

"04 Nisan 1953 sabahı elim bir kaza sonucu Çanakkale Boğazı'nın derin maviliklerine emanet ettiğimiz Dumlupınar şehitlerimiz, kazanın yaşandığı Nara Burnu açıklarında, TCG Çanakkale Denizaltımızın personeli tarafından denize çelenk bırakılarak anıldı. Dumlupınar Şehitlerimiz için ayrıca Barbaros Şehitliği'nde de tören icra edildi. Ebediyete intikal etmelerinin 68'inci yıl dönümünde, 'Vatan Sağ olsun' diyerek canlarını vatana feda eden ve her zaman kalbimizde yaşattığımız şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz."DUMLUPINAR KAZASI

Donanmaya katılışını takiben çeşitli görevler alan ve başarı ile yerine getiren 'TCG Dumlupınar Denizaltısı, en son 'TCG I.İnönü' denizaltısı ile birlikte Ege'de icra edilecek 'Blue Sea' isimli NATO tatbikatına katılmak için 1 Nisan 1953 günü saat 16.00'da Gölcük'ten hareket etti. İki gün süren görevin ardından dönüşe geçen 'TCG Dumlupınar', 3 Nisan'ı 4 Nisan'a bağlayan gece puslu havada Çanakkale Boğazı'na girdi. Burada Marmara Denizi'nden Boğaz'a giriş yapan İsveç bandıralı 'Naboland' isimli ticaret gemisiyle çarpışıp batan 'TCG Dumlupınar Denizaltısı'ndaki 81 denizci şehit oldu.


Çanakkale'de, Dumlupınar Denizaltısı şehitleri anıldı
Çanakkale'de, Dumlupınar Denizaltısı şehitleri anıldı
Çanakkale'de, Dumlupınar Denizaltısı şehitleri anıldı
Çanakkale'de, Dumlupınar Denizaltısı şehitleri anıldı
Çanakkale'de, Dumlupınar Denizaltısı şehitleri anıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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