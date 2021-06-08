Çanakkale'de denizden 20 ton müsilaj toplandı
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Çanakkale'de denizden 20 ton müsilaj toplandı

Çanakkale'de denizden 20 ton müsilaj toplandı
Anadolu Ajansı / Burak Akay - Haberler | Güncel

Marmara Denizi'nde müsilajla (deniz salyası) mücadele kapsamında, Çanakkale'deki deniz temizliğinde 20 ton müsilaj toplandı.

Marmara Denizi'nde müsilajla (deniz salyası) mücadele kapsamında, Çanakkale'deki deniz temizliğinde 20 ton müsilaj toplandı.

Çanakkale Marina'da düzenlenen etkinlikte, "Marmara Deniz Eylem Planı" çerçevesinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü koordinasyonunda ilgili kurum ve kuruluşların katılımıyla müsilaj toplama faaliyeti yapıldı.

Denizin içine kurulan bariyerler ile kıyıya toplanan tabaka, su pompaları ve tankerlerin yardımıyla atık depolama bidonlarına dolduruldu.

Çanakkale Belediyesi ile özel kurumların da destek verdiği çalışmada yaklaşık 20 ton müsilaj toplandı.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, gazetecilere çalışma hakkında bilgi verdi.

Çalışmanın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinesinde gerçekleştirildiğini aktaran Aktaş, en kısa sürede denizlerin temizlenerek tabakadan ayrılması amacında olduklarını söyledi.

Vali Aktaş, çalışmaya katkı sunanlara teşekkür etti.

Etkinliğe Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mehmet Cem Okyay, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Tahsin Saruhan, Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanı Binbaşı Ercan Oran, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Bekir Çelen ile daire müdürleri ve STK temsilcileri katıldı.

Toplanan müsilajın, İzmit'teki bir bertaraf tesisine götürüleceği öğrenildi.

Çanakkale'de denizden 20 ton müsilaj toplandı
Çanakkale'de denizden 20 ton müsilaj toplandı
Çanakkale'de denizden 20 ton müsilaj toplandı
Çanakkale'de denizden 20 ton müsilaj toplandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Akay

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