Çanakkale'de baraj suyunda kaybolan kişiyi arama çalışmaları yeniden başladı (4)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Çanakkale'de baraj suyunda kaybolan kişiyi arama çalışmaları yeniden başladı (4)

29.01.2021 15:35 | Son Güncelleme: 29.01.2021 15:39
Çanakkale'de baraj suyunda kaybolan kişiyi arama çalışmaları yeniden başladı (4)

BARAJ SUYUNDA KAYBOLAN OTOMOBİL BULUNDU, SÜRÜCÜ KAYIPÇanakkale'de Ayvacık Barajı'nın yanındaki toprak yolda suya kapılıp kaybolan otomobil, bulundu.

BARAJ SUYUNDA KAYBOLAN OTOMOBİL BULUNDU, SÜRÜCÜ KAYIP

Çanakkale'de Ayvacık Barajı'nın yanındaki toprak yolda suya kapılıp kaybolan otomobil, bulundu. Arama kurtarma ekipleri tarafından öğle saatlerinde yeri tespit edilen otomobil, dalgıçlar tarafından  vincin çelik halatına bağlandı. Ardından da vinç yardımıyla sudan çıkardı. Ancak araç içerisinde sürücü Mürsel Meracıoğlu'nun olmadığı görüldü. Kayıp Meracıoğlu'nu arama çalışmaları devam ediyor. 

Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ- Cemhan ŞEN- İpek YAVAŞ/ AYVACIK/ ÇANAKKALE

FOTOĞRAULI


Çanakkale'de baraj suyunda kaybolan kişiyi arama çalışmaları yeniden başladı (4)
Çanakkale'de baraj suyunda kaybolan kişiyi arama çalışmaları yeniden başladı (4)
Çanakkale'de baraj suyunda kaybolan kişiyi arama çalışmaları yeniden başladı (4)
Çanakkale'de baraj suyunda kaybolan kişiyi arama çalışmaları yeniden başladı (4)
Çanakkale'de baraj suyunda kaybolan kişiyi arama çalışmaları yeniden başladı (4)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak GEZEN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Selçuk Özdağ Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Demet Akalın Ceyda Düvenci Tuba Büyüküstün
Spor Ali Koç Abdullah Avcı Mustafa Cengiz Ömer Ali Şahiner İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Aralık Turizm Sakarya Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çanakkale'de baraj suyunda kaybolan kişiyi arama çalışmaları yeniden başladı (4) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.1.2021 15:42:47. #1.15#
title