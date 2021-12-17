Çanakkale'de balıkçı ağlarına takılan caretta caretta denize salındı - Haberler
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Çanakkale'de balıkçı ağlarına takılan caretta caretta denize salındı

İhlas Haber Ajansı / Utku Yaşar Cüce - Haberler | Güncel

Çanakkale'de balıkçı ağlarına takılan caretta caretta denize salındıÇANAKKALE Çanakkale'de balık avı için denize açılan bir balıkçı teknesinin ağlarına caretta caretta takıldı.

ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'de balıkçı ağlarına takılan caretta caretta denize salındı

ÇANAKKALE Çanakkale'de balık avı için denize açılan bir balıkçı teknesinin ağlarına caretta caretta takıldı. Ekolojik dengenin önemine değinen balıkçılar, caretta carettaya zarar vermeden doğal yaşam olanı olan denize bıraktı.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesi Kabatepe Limanı açıklarında tırsi balık avı için açılan 30 metrelik 'Çalı Balıkçılık' isimli teknenin kaptanı Naci Karabiber ve tayfası ağları denize bıraktı. Belli bir süre sonra ağlar yeniden tekne alınınca içerisinde yaklaşık 55 kilogram ağırlığında bir caretta caretta olduğunu gördüler.

Kaplumbağayı ağdan kurtaran balıkçılar, hayvanı doğal yaşam alanı olan denize saldılar. O anları da kayıt altına alan balıkçılar, "Ekolojik dengeyi korumaya çalışıyoruz" ifadelerine yer verdiler.

Çanakkale'de balıkçı ağlarına takılan caretta caretta denize salındı

Çanakkale'de balıkçı ağlarına takılan caretta caretta denize salındı

Çanakkale'de balıkçı ağlarına takılan caretta caretta denize salındı

İhlas Haber Ajansı / Utku Yaşar Cüce - Son Dakika Haberleri

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