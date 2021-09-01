Çanakkale'de av sezonu açıldı, sardalyanın kilosu 35 liraya düştü

ÇANAKKALE'de 1 Eylül'de başlayan yeni av sezonuyla birlikte geçen haftalarda kilosu 80 liraya ulaşan sardalya bollaşınca kilosu 80 liradan 35 liraya düştü.

ÇANAKKALE'de 1 Eylül'de başlayan yeni av sezonuyla birlikte geçen haftalarda kilosu 80 liraya ulaşan sardalya bollaşınca kilosu 80 liradan 35 liraya düştü.

Denizlerdeki av yasağı 1 Eylül itibarıyla sona erdi. Çanakkale'de de balıkçılar gece yarısı itibariyle gırgır tekneleriyle denize açıldı. Yasağın sona erdiği ilk günde Çanakkale Balık Hali'nde geçen haftalarda kilosu 80 liraya kadar çıkan sardalya, kilosu 35 liradan tezgahlarda yerini aldı.

Balık hali esnafından Hasan Doğan Tunç av sezonun açılmasıyla birlikte balık fiyatlarında düşüş yaşandığını belirterek şunları söyledi: "Sardalya dediğimiz Çanakkale'nin meşhur balığı bugün 35 liralar civarında. Bunun yanı sıra çeşitlerde bolluk yaşandı. İstavrit, kolyoz, turna, levrek gibi diğer balıkların çeşitliliği arttı. Fiyatlarda uygunluk var. İleriki günlerde biraz daha bolluk bekleniyor. Av yasağı döneminde sardalyayı küçük tekneler avlıyor. Küçük balıkçı tekneleri avladığı için havalar estiği zaman istedikleri bölgelerde avlanamıyorlar. İstenilen bol miktarda balık tutulmadığı için ve piyasada da balık açığı olduğu için otomatikman fiyat yükseliyor. Gırgır teknelerinin denize açılmasıyla birlikte hem bol miktarda balık geliyor hem de balık çeşitliliği yaşanıyor. Bir de sardalyanın çıkmasıyla birlikte fiyat düşüyor."

Balık halinde kolyoz 40, tombik 20, sarpa 20, turna 50 ve istavrit kilosu 45 liradan satılıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nedim Bayhan