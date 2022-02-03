ÇANAKKALE - Aşırı yağışlar nedeniyle Kocabaş Çayı taştı - Haberler
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ÇANAKKALE - Aşırı yağışlar nedeniyle Kocabaş Çayı taştı

AA, Serten Akkaya - Güncel
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Çanakkale'nin Biga ilçesinde sağanak nedeniyle çayın taşması sonucu bazı araçlar su altında kaldı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Çanakkale'nin Biga ilçesinde sağanak nedeniyle çayın taşması sonucu bazı araçlar su altında kaldı.

İlçe merkezinden geçen Kocabaş Çayı'nın debisi, gece başlayan şiddetli yağıştan dolayı arttı.

Çayda sabaha karşı taşkın meydana geldi. Taşkın, çayın çevresindeki araçlardan bazılarının su altında kalmasına neden oldu.

Şiddetli yağışın sürdüğü ilçede, bu araçların kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Bu arada, Biga'da sağanağın ilerleyen saatlerde yoğun kara dönüşmesi beklendiğinden tüm kamu kurum ve kuruluşlarında hamile ile engelli çalışanlar bugün idari izinli sayıldı.

ÇANAKKALE - Aşırı yağışlar nedeniyle Kocabaş Çayı taştı

ÇANAKKALE - Aşırı yağışlar nedeniyle Kocabaş Çayı taştı

ÇANAKKALE - Aşırı yağışlar nedeniyle Kocabaş Çayı taştı

AA / Serten Akkaya - Güncel

Çanakkale, Hisarcık, Kocabaş, Biga, Güncel, Haber

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