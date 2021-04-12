Çanakkale'de, anaokulunda yüz yüze eğitime 'koronavirüs' engeli
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Çanakkale'de, anaokulunda yüz yüze eğitime 'koronavirüs' engeli

Demirören Haber Ajansı / Fatih DALDAL - Haberler | Güncel
Çanakkale'de, anaokulunda yüz yüze eğitime 'koronavirüs' engeli

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesindeki anaokulunda 2 öğretmen ve 1 öğrencinin Covid-19 testi pozitif çıkınca yüz yüze eğitime ara verildi.

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ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesindeki anaokulunda 2 öğretmen ve 1 öğrencinin Covid-19 testi pozitif çıkınca yüz yüze eğitime ara verildi.

İlçeye bağlı Camicedir Mahallesi'ndeki Mimar Sinan Sokak'ta bulunan Lütfiye Kerim Tahsildaroğlu Anaokulu'nda, 2 öğretmen ve 1 öğrencinin Covid-19 testi pozitif çıktı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce olası vakaları önlemek amacıyla anaokulunda yüz yüze eğitime ara verildi. Anaokulu öğrencilerine, 19 Nisan'a kadar uzaktan eğitim verilecek.


Çanakkale'de, anaokulunda yüz yüze eğitime 'koronavirüs' engeli
Çanakkale'de, anaokulunda yüz yüze eğitime 'koronavirüs' engeli

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih DALDAL

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