Çanakkale'de, anaokulunda yüz yüze eğitime 'koronavirüs' engeli

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesindeki anaokulunda 2 öğretmen ve 1 öğrencinin Covid-19 testi pozitif çıkınca yüz yüze eğitime ara verildi.

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesindeki anaokulunda 2 öğretmen ve 1 öğrencinin Covid-19 testi pozitif çıkınca yüz yüze eğitime ara verildi.

İlçeye bağlı Camicedir Mahallesi'ndeki Mimar Sinan Sokak'ta bulunan Lütfiye Kerim Tahsildaroğlu Anaokulu'nda, 2 öğretmen ve 1 öğrencinin Covid-19 testi pozitif çıktı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce olası vakaları önlemek amacıyla anaokulunda yüz yüze eğitime ara verildi. Anaokulu öğrencilerine, 19 Nisan'a kadar uzaktan eğitim verilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih DALDAL