ÇANAKKALE - Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı

Karnına saplanmış bıçakla bulunan genç kızın kendisini yaraladığı ortaya çıktı

Kuyruğun ucu bucağı görünmüyor! Fransa'da öğrenciler aç kalmamak için saatlerce sıra bekliyor

Kahramanmaraş'ta bir hafta boyunca silah taşınması yasaklandı

Adıyaman'da iki aile kaçak kazı yüzünden birbirine girdi! Ölü sayısı 7'ye yükseldi

Ailesiyle yürüyen adam, karısı taciz edilince deliye döndü! O anlar kamerada

Çanakkale Boğazı'nda yoğun sis, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Bölgede akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran sis, denizdeki görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden girecek gemilerin kaptanları telsizle uyarılarak boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.

Sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceği belirtildi.

Yerel feribot trafiğinde ise aksama bulunmuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Yüksel