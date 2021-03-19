Bozcaada açıklarında karaya oturan Panama bayraklı kuru yük gemisi için kurtarma çalışması yapılacak
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Bozcaada açıklarında karaya oturan Panama bayraklı kuru yük gemisi için kurtarma çalışması yapılacak

19.03.2021 09:29 | Son Güncelleme: 19.03.2021 10:14

Mısır'daki Abu Zenima Limanı'ndan Kocaeli'deki Derince Limanı'na giderken Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarında karaya oturan kuru yük gemisi için kurtarma çalışması başlatılacak.

Mısır'daki Abu Zenima Limanı'ndan Kocaeli'deki Derince Limanı'na giderken Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarında karaya oturan kuru yük gemisi için kurtarma çalışması başlatılacak.

Dün akşam saatlerinde Bozcaada'nın Batı Burnu açıklarında karaya oturan Panama bayraklı, 149 metre uzunluğunda ve 11 bin 848 grostonluk "Kemet Star" isimli geminin kaptanı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden kurtarma talebinde bulundu.

Bunun üzerine ekipler, silica kumu yüklü geminin bulunduğu bölgeye giderek su altı "sörvey kontrolleri" için çalışma başlattı.

Balık adamlar, geminin karaya oturduğu alanda inceleme yaparak zeminde metal yırtığı bulunup bulunmadığını kontrol edecek, geminin yüzdürülmesinin ardından güvenli seyir imkanı olup olmadığı yönünde karar verecek.

Gemi, bölgede konuşlandırılan römorkörler yardımıyla yüzdürülüp kurtarılacak.

Olay

Mısır'dan Kocaeli'ye giden "Kemet Star" isimli geminin kaptanı, dün akşam Bozcaada'nın Batı Burnu açıklarında karaya oturduklarını Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmiş, ardından bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "Kurtarma-3" römorkörü ile "KEGM-9" can kurtarma botu sevk edilmişti.

Bozcaada açıklarında karaya oturan Panama bayraklı kuru yük gemisi için kurtarma çalışması yapılacak
Bozcaada açıklarında karaya oturan Panama bayraklı kuru yük gemisi için kurtarma çalışması yapılacak
Bozcaada açıklarında karaya oturan Panama bayraklı kuru yük gemisi için kurtarma çalışması yapılacak
Bozcaada açıklarında karaya oturan Panama bayraklı kuru yük gemisi için kurtarma çalışması yapılacak
Bozcaada açıklarında karaya oturan Panama bayraklı kuru yük gemisi için kurtarma çalışması yapılacak
Bozcaada açıklarında karaya oturan Panama bayraklı kuru yük gemisi için kurtarma çalışması yapılacak
Bozcaada açıklarında karaya oturan Panama bayraklı kuru yük gemisi için kurtarma çalışması yapılacak
Bozcaada açıklarında karaya oturan Panama bayraklı kuru yük gemisi için kurtarma çalışması yapılacak
Bozcaada açıklarında karaya oturan Panama bayraklı kuru yük gemisi için kurtarma çalışması yapılacak

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Akay

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