Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle gemi trafiğine kapatıldı (2) - Haberler
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Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle gemi trafiğine kapatıldı (2)

Demirören Haber Ajansı / Mustafa Suiçmez - Haberler | Güncel
Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle gemi trafiğine kapatıldı (2)

YENİDEN AÇILDIYoğun sis nedeniyle saat 01.30'da çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatılan Çanakkale Boğazı, saat 13.45'te yeniden açıldı.

YENİDEN AÇILDI

Yoğun sis nedeniyle saat 01.30'da çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatılan Çanakkale Boğazı, saat 13.45'te yeniden açıldı. Ege ve Marmara Denizi girişinde demirli bekleyen gemiler de planlama doğrultusunda Çanakkale Boğazı'na alınmaya başlandı.Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,


Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle gemi trafiğine kapatıldı (2)

Demirören Haber Ajansı / Mustafa Suiçmez - Son Dakika Haberleri
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