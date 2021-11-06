Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle gemi trafiğine kapatıldı (2)
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Suiçmez - Haberler | Güncel
YENİDEN AÇILDIYoğun sis nedeniyle saat 01.30'da çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatılan Çanakkale Boğazı, saat 13.45'te yeniden açıldı.
YENİDEN AÇILDI
Yoğun sis nedeniyle saat 01.30'da çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatılan Çanakkale Boğazı, saat 13.45'te yeniden açıldı. Ege ve Marmara Denizi girişinde demirli bekleyen gemiler de planlama doğrultusunda Çanakkale Boğazı'na alınmaya başlandı.Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,