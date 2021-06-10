ÇANAKKALE - Çanakkale Boğazı'nda ve Gemlik Körfezi'nde müsilaj görülmeye devam ediyor
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ÇANAKKALE - Çanakkale Boğazı'nda ve Gemlik Körfezi'nde müsilaj görülmeye devam ediyor

Anadolu Ajansı / Burak Akay - Haberler | Güncel

Marmara Denizi kıyılarını kaplayan müsilaj (deniz salyası) Çanakkale Boğazı'nda ve Bursa'nın Gemlik ilçesinde görülmeye devam ediyor.

Marmara Denizi kıyılarını kaplayan müsilaj (deniz salyası) Çanakkale Boğazı'nda ve Bursa'nın Gemlik ilçesinde görülmeye devam ediyor.

Çanakkale merkezindeki kıyılara sürüklenen müsilajın boğaz ve çevresindeki temizliği sürüyor.

Sabah saatlerinde rüzgarla yön değiştiren müsilaj, kent merkezindeki feribot iskelesi, marina ve Kordon Boyu kıyılarında etkisini artırdı.

Marinada bağlı bulunan teknelerin çevrelerinde ve kuytu bölgelerde biriken müsilajı temizlemek için ekipler çalışmasını sürdürdü.

Özel atık bidonlarına toplanan tonlarca müsilaj, İzmit'teki bertaraf tesislerine götürülecek.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Bekir Çelen, gazetecilere, çalışmayı bakanlığın planlaması kapsamında sürdürdüklerini belirterek "Marmara Denizi eylem planı çerçevesinde Çanakkale'deki müsilaj çalışmaları 8 Haziran'da başladı. Bu kapsamda çalışmaların üçüncü günündeyiz. İlk gün Marmara Denizi'nden 235 bin metreküp müsilaj toplanmıştı. Çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir." ifadesini kullandı.

Gemlik Körfezi

Gemlik Körfezi kıyılarında da müsilaj tabakaları yer yer birikiyor.

Balıkçı barınağı bölgesinde ve açıklarda deniz salyası görülüyor.

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ve Sahil Planlama ve Yapım Şube Müdürlüğünce müsilaj temizleme faaliyetleri de devam ediyor.

ÇANAKKALE - Çanakkale Boğazı'nda ve Gemlik Körfezi'nde müsilaj görülmeye devam ediyor
ÇANAKKALE - Çanakkale Boğazı'nda ve Gemlik Körfezi'nde müsilaj görülmeye devam ediyor
ÇANAKKALE - Çanakkale Boğazı'nda ve Gemlik Körfezi'nde müsilaj görülmeye devam ediyor
ÇANAKKALE - Çanakkale Boğazı'nda ve Gemlik Körfezi'nde müsilaj görülmeye devam ediyor
ÇANAKKALE - Çanakkale Boğazı'nda ve Gemlik Körfezi'nde müsilaj görülmeye devam ediyor
ÇANAKKALE - Çanakkale Boğazı'nda ve Gemlik Körfezi'nde müsilaj görülmeye devam ediyor
ÇANAKKALE - Çanakkale Boğazı'nda ve Gemlik Körfezi'nde müsilaj görülmeye devam ediyor
ÇANAKKALE - Çanakkale Boğazı'nda ve Gemlik Körfezi'nde müsilaj görülmeye devam ediyor
ÇANAKKALE - Çanakkale Boğazı'nda ve Gemlik Körfezi'nde müsilaj görülmeye devam ediyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Akay

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