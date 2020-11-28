Çanakkale Boğazı, sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı (2)
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Çanakkale Boğazı, sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı (2)

28.11.2020 11:43 | Son Güncelleme: 28.11.2020 12:18

ÇANAKKALE BOĞAZI TRANSİT GEMİ GEÇİŞLERİNE YENİDEN AÇILDISaat 05.00'den itibaren etkili olmaya başlayan sis, özellikle deniz üzerinde görüş mesafesini düşürünce Çanakkale Boğazı çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatılmıştı.

ÇANAKKALE BOĞAZI TRANSİT GEMİ GEÇİŞLERİNE YENİDEN AÇILDI

Saat 05.00'den itibaren etkili olmaya başlayan sis, özellikle deniz üzerinde görüş mesafesini düşürünce Çanakkale Boğazı çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatılmıştı. Sisin etkisini kaybetmesinin ardından saat 11.30 itibariyle Çanakkale Boğazı kuzey ve güney yönlü olarak yeniden transit gemi geçişlerine açıldı. 

Burak GEZEN/ÇANAKKALE,

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Çanakkale Boğazı, sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı (2)
Çanakkale Boğazı, sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak GEZEN

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