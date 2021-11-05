Çanakkale Boğazı'nda yoğun sis nedeniyle deniz ulaşımı durdu (2)

ÇANAKKALE (DHA) - KİLİTBAHİR VE ECEABAT SEFERLERİ BAŞLADI

Çanakkale Boğazı'nda etkili olan yoğun sis nedeniyle, saat 08.50 itibariyle geçici olarak durdurulan Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir feribot seferleri, saat 11.50 itibariyle tekrar başladı. Öte yandan, Çanakkale Boğaz hattında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, yoğun sis nedeniyle saat 11.50 itibariyle bu kez de Lapseki-Gelibolu feribot seferlerinin durdurulduğunu açıkladı. Çanakkale Boğazı ise, saat 07.30'dan bu yana yoğun sis nedeniyle transit gemi geçişlerine çift yönlü olarak kapalı.

Mustafa SUİÇMEZ-Orhan AKTUĞ/ÇANAKKALE,