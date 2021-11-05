Çanakkale Boğazı'nda yoğun sis nedeniyle deniz ulaşımı durdu (2) - Haberler
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Çanakkale Boğazı'nda yoğun sis nedeniyle deniz ulaşımı durdu (2)

Demirören Haber Ajansı / Mustafa Suiçmez - Haberler | Güncel
Çanakkale Boğazı'nda yoğun sis nedeniyle deniz ulaşımı durdu (2)

KİLİTBAHİR VE ECEABAT SEFERLERİ BAŞLADIÇanakkale Boğazı'nda etkili olan yoğun sis nedeniyle, saat 08.50 itibariyle geçici olarak durdurulan Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir feribot seferleri, saat 11.50 itibariyle tekrar başladı.

ÇANAKKALE (DHA) - KİLİTBAHİR VE ECEABAT SEFERLERİ BAŞLADI

Çanakkale Boğazı'nda etkili olan yoğun sis nedeniyle, saat 08.50 itibariyle geçici olarak durdurulan Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir feribot seferleri, saat 11.50 itibariyle tekrar başladı. Öte yandan, Çanakkale Boğaz hattında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, yoğun sis nedeniyle saat 11.50 itibariyle bu kez de Lapseki-Gelibolu feribot seferlerinin durdurulduğunu açıkladı. Çanakkale Boğazı ise, saat 07.30'dan bu yana yoğun sis nedeniyle transit gemi geçişlerine çift yönlü olarak kapalı.

Mustafa SUİÇMEZ-Orhan AKTUĞ/ÇANAKKALE,


Çanakkale Boğazı'nda yoğun sis nedeniyle deniz ulaşımı durdu (2)

Çanakkale Boğazı'nda yoğun sis nedeniyle deniz ulaşımı durdu (2)

Çanakkale Boğazı'nda yoğun sis nedeniyle deniz ulaşımı durdu (2)

Çanakkale Boğazı'nda yoğun sis nedeniyle deniz ulaşımı durdu (2)

Çanakkale Boğazı'nda yoğun sis nedeniyle deniz ulaşımı durdu (2)

Çanakkale Boğazı'nda yoğun sis nedeniyle deniz ulaşımı durdu (2)

Demirören Haber Ajansı / Mustafa Suiçmez - Son Dakika Haberleri
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