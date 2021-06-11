Çanakkale Boğazı'nda müsilaj temizliği 4'üncü gününde devam ediyor
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Çanakkale Boğazı'nda müsilaj temizliği 4'üncü gününde devam ediyor

Çanakkale Boğazı'nda müsilaj temizliği 4'üncü gününde devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Marmara Denizi ve Çanakkale Boğazı'ndaki müsilaj (deniz salyası) ile mücadele kapsamında deniz temizleme çalışmaları 4'üncü gününde de devam ediyor.

Marmara Denizi ve Çanakkale Boğazı'ndaki müsilaj (deniz salyası) ile mücadele kapsamında deniz temizleme çalışmaları 4'üncü gününde de devam ediyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı öncülüğünde başlatılan Marmara Denizi Eylem Planı çerçevesinde Marmara Denizi'nden Kuzey Ege'ye kadar ilerleyen müsilaja karşı geçtiğimiz salı günü temizlik seferberliği başlatılmıştı. Denizlerin müsilajdan temizlenmesi için bugün de Yat Limanı'nda çalışmalar sürüyor. Su motorları ve belediyeye ait vidanjörler ile liman içinde su üzerinde biriken beyaz ve yapışkan tabaka çekiliyor.

(Mustafa Uçmaz - Utku Yaşar Cüce/İHA)

Çanakkale Boğazı'nda müsilaj temizliği 4'üncü gününde devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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