Çanakkale Boğazı'nda makine arızasıyla sürüklenen tekne kurtarıldı
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Çanakkale Boğazı'nda makine arızasıyla sürüklenen tekne kurtarıldı

Çanakkale Boğazı'nda makine arızasıyla sürüklenen tekne kurtarıldı
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Suiçmez - Haberler | Güncel

ÇANAKKALE Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen, içinde 2 kişinin bulunduğu tekne, 'SEREN-2' botu ile çekilerek, Eceabat İskelesi'ne yanaştırıldı.

ÇANAKKALE Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen, içinde 2 kişinin bulunduğu tekne, 'SEREN-2' botu ile çekilerek, Eceabat İskelesi'ne yanaştırıldı. 

Çanakkale Boğazı'nda 'ERİŞ' isimli tekne, makine arızası nedeniyle Eceabat önlerinde sürüklenmeye başladı. Teknedekilerin telefonla yardım istemesi üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'SEREN-2' botu ekibi, bölgeye sevk edildi. İçinde 2 kişinin bulunduğu tekne, 'SEREN-2' botuna halat ile bağlanarak çekilip, Eceabat İskelesi'ne yanaştırıldı.


Çanakkale Boğazı'nda makine arızasıyla sürüklenen tekne kurtarıldı
Çanakkale Boğazı'nda makine arızasıyla sürüklenen tekne kurtarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Suiçmez

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