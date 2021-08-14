Çanakkale Boğazı'nda makine arızasıyla sürüklenen tekne kurtarıldı
ÇANAKKALE Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen, içinde 2 kişinin bulunduğu tekne, 'SEREN-2' botu ile çekilerek, Eceabat İskelesi'ne yanaştırıldı.
ÇANAKKALE Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen, içinde 2 kişinin bulunduğu tekne, 'SEREN-2' botu ile çekilerek, Eceabat İskelesi'ne yanaştırıldı.
Çanakkale Boğazı'nda 'ERİŞ' isimli tekne, makine arızası nedeniyle Eceabat önlerinde sürüklenmeye başladı. Teknedekilerin telefonla yardım istemesi üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'SEREN-2' botu ekibi, bölgeye sevk edildi. İçinde 2 kişinin bulunduğu tekne, 'SEREN-2' botuna halat ile bağlanarak çekilip, Eceabat İskelesi'ne yanaştırıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Suiçmez