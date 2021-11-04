Çanakkale Boğazı'nda feribot seferleri normale döndü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çanakkale Boğazı'nda feribot seferleri normale döndü

AA / Burak Akay - Haberler | Güncel
Çanakkale Boğazı'nda feribot seferleri normale döndü

Çanakkale Boğazı'nda yoğun sis nedeniyle iptal edilen iki feribot seferi yeniden yapılmaya başlandı.

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Boğazı'nda yoğun sis nedeniyle iptal edilen iki feribot seferi yeniden yapılmaya başlandı.

Dün akşam saatlerinde etkili olan sis nedeniyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatılan Çanakkale Boğazı'nın ardından iptal edilen Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale- Kilitbahir arasındaki feribot seferleri normale döndü.

Çanakkale il merkezi ile Eceabat ve Kilitbahir iskelelerinde bekletilen araçlar sırayla feribota alınmaya başlandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri de trafikte aksama yaşanmaması için sürücüleri yönlendiriyor.

Lapseki-Gelibolu arasındaki seferler ise bölgedeki sis yoğunluğu nedeniyle hala yapılamıyor.

Çanakkale Boğazı'nda feribot seferleri normale döndü

Çanakkale Boğazı'nda feribot seferleri normale döndü

Çanakkale Boğazı'nda feribot seferleri normale döndü

Çanakkale Boğazı'nda feribot seferleri normale döndü

AA / Burak Akay - Son Dakika Haberleri
Göz gözü görmüyor! İstanbul Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı

Göz gözü görmüyor! İstanbul Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title