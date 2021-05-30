Çanakkale Boğazı'nda arızalanan gemi, plaj önüne demirledi (2)

GEMİ RÖMORKÖRLE ÇEKİLDİRusya'nın Novorosisk Liman'ından Mısır'ın El Dekheila Limanı'na giderken, Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan ve Kilitbahir köyündeki Zargana Plajı açıklarına demir atan 'Lider Halil' isimli 136 metre boyundaki konteyner gemisi, Karanlık Liman mevkiine çekildi.

GEMİ RÖMORKÖRLE ÇEKİLDİ

Rusya'nın Novorosisk Liman'ından Mısır'ın El Dekheila Limanı'na giderken, Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan ve Kilitbahir köyündeki Zargana Plajı açıklarına demir atan 'Lider Halil' isimli 136 metre boyundaki konteyner gemisi, Karanlık Liman mevkiine çekildi. Sörvey kontrolünün ardından Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Nazım Tur' römorkörü tarafından halatla bağlanarak çekilen gemiye, KEGM-9 Hızlı Tahlisiye Botu refakat etti.Gemi, makine arızasının giderilmesinin ardından yoluna devam edecek.

Burak GEZEN-Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı