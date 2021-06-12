Çanakkale Boğazı'nda müsilaj temizliği devam ediyor

ÇANAKKALE'de, müsilaj temizliği, 5'inci gününde de devam ediyor.

ÇANAKKALE'de, müsilaj temizliği, 5'inci gününde de devam ediyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca 'Marmara hepimizin' sloganıyla başlatılan müsilaj temizliği, Çanakkale'de 5'inci gününde de Yat Limanı bölgesinde devam etti. Boğazda etkisini devam ettiren müsilaj, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince su motoruyla çekilerek, tanklara dolduruluyor.Tankların içinde biriken müsilaj, belediyeye ait vidanjörle çekilip, bertaraf edilmek üzere götürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Suiçmez