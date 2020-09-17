Çanakkale Boğazı halat çekim işlemlerinin ardından yeniden gemi trafiğine açıldı
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Çanakkale Boğazı halat çekim işlemlerinin ardından yeniden gemi trafiğine açıldı

Sabah saat 05.00 itibariyle çift yönlü olarak transit gemi geçişine kapatılan Çanakkale Boğazı, tekrar gemi trafiğine açıldı.

17.09.2020 15:46 | Son Güncelleme: 17.09.2020 16:37

1915 Çanakkale Köprü inşaatında, ana halatlara kılavuzluk yapacak olan 'Kedi Yolu' yapımında kullanılacak olan ikinci kılavuz halatın çekim işlemi tamamlandı. Halat çekim işlemlerinin ardından boğaz yeniden gemi trafiğine açıldı.

SABAH SAATLERİNDE KAPANMIŞTI

Asya ve Avrupa yakasında bulunan 318 metre yüksekliğindeki çelik ayaklara halat çekilmesi sırasında Çanakkale Boğazı sabah saat 05.00 itibariyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatılmıştı. 14.30'da tamamlanan ikinci kılavuz halatın ardından Çanakkale Boğazı, tekrar gemi trafiğine açıldı.

Çanakkale Boğazı halat çekim işlemlerinin ardından yeniden gemi trafiğine açıldı

Kaynak: İHA

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