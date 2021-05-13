Çanakkale Boğazı 3 dev geminin geçişi nedeniyle tek yönlü trafiğe kapatıldı
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Çanakkale Boğazı 3 dev geminin geçişi nedeniyle tek yönlü trafiğe kapatıldı

Çanakkale Boğazı 3 dev geminin geçişi nedeniyle tek yönlü trafiğe kapatıldı
Anadolu Ajansı / Burak Akay - Haberler | Güncel

Çanakkale Boğazı dev konteyner gemileri ile LNG tankerinin geçişi nedeniyle tek yönlü transit geçişlere kapatıldı.

Çanakkale Boğazı dev konteyner gemileri ile LNG tankerinin geçişi nedeniyle tek yönlü transit geçişlere kapatıldı.

Boğaz geçiş planlaması kapsamında, Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü (VTS) tarafından güneyden kuzeye seyredecek gemiler için hazırlık yapıldı.

Buna göre, geçişi planlanan Liberya bayraklı 187 bin 587 grostonluk "MSC Viviana", Panama bayraklı 73 bin 819 grostonluk "MSC Marianna" ve Cezayir bayraklı 112 bin 867 grostonluk "LNG Tessala" isimli gemiler güneyden boğaza girdi.

Boyları en az 291, en fazla 399 metre olan 3 geminin boğazdan geçişlerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait römorkörler refakat ediyor.

Tek yönlü transit geçişlere kapatılan Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiğinin saat 18.30'da normale dönmesi planlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Akay

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