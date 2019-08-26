ÇANAKKALE Bayramiç'te iki otomobil çarpıştı 1 yaralı

26.08.2019 10:36

Bayramiç'te iki otomobil çarpıştı 1 yaralı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu, 1 kişi yaralandı.

Kaza dün saat 22.30 sıralarında ilçe merkezindeki Menderes Mahallesi'nde meydana geldi. Muharem Kaya yönetimindeki 17 LU 421 plakalı otomobil, Ergün Yılmaz'ın kullandığı 17 FY 680 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yan yatan 17 FY 680 plakalı otomobilin sürücüsü Ergün Yılmaz (45), çevredekiler tarafından otomobilin içerisinden çıkarıldı. Diğer otomobil sürücüsü Muharrem Kaya ise kazayı yara almadan atlattı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralı Ergün Yılmaz, Bayramiç Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yılmaz'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA