ÇANAKKALE Bayramiç'te 5 ayaklı oğlak, ayağa kalkamıyor
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› ÇANAKKALE Bayramiç'te 5 ayaklı oğlak, ayağa kalkamıyor - Haber
Hayrettin Yılmaz, Bayramiç, Güncel

ÇANAKKALE Bayramiç'te 5 ayaklı oğlak, ayağa kalkamıyor

Bayramiç'te 5 ayaklı oğlak, ayağa kalkamıyorÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde 15 yıldır küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Hayrettin Yılmaz'a (60) ait bir keçi, 5 ayaklı oğlak doğurdu.

09.03.2020 20:29 | Son Güncelleme: 09.03.2020 20:32
ÇANAKKALE Bayramiç'te 5 ayaklı oğlak, ayağa kalkamıyor

Bayramiç'te 5 ayaklı oğlak, ayağa kalkamıyor

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde 15 yıldır küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Hayrettin Yılmaz'a (60) ait bir keçi, 5 ayaklı oğlak doğurdu. Yürüyemeyen 40 günlük oğlak, sahibi Yılmaz'ın yardımıyla beslenebiliyor. Böyle bir olayla ilk kez karşılaştığını belirten Hayrettin Yılmaz, "Hayvan kendisi doğuramadı. El atma usulüyle doğum yaptırdım. El attığımda 3 tane ayak elime geldi. 3 ön ayak, 2 de arka ayak olmak üzere toplam 5 ayaklı bir oğlak doğdu. Büyük şaşkınlık yaşadım" dedi.

Bayramiç ilçesine bağlı Doğancı köyünde 15 yıldır keçi yetiştiriciliği yapan evli ve 2 çocuk babası emekli imam Hayrettin Yılmaz'ın keçilerinden biri 2 oğlak doğurdu. Oğlaklardan bir tanesi 5 ayaklı dünyaya geldi. Önde 3, arkada 2 ayağı olan oğlak ayağa kalkamıyor. Yardımsız beslenemeyen 5 ayaklı oğlağa, sahibi Hayrettin Yılmaz, biberon ile süt veriyor. Oğlağın 3 ayağında 2 tırnak, bir ayağında tek tırnak, bir ayağında ise 3 tırnak olduğu görüldü.

Böyle bir olayla ilk kez karşılaştığını ve şaşkın olduğunu belirten Hayrettin Yılmaz, "Hayvancılığı 15 yıldır yapıyorum. Keçilerden biri 2007 yılında ön ayakları olmayan bir oğlak doğurmuştu. Bir de bu sene 5 ayaklı oğlağım oldu. Hayvan kendisi doğuramadı. Kendi yöntemimizle el atma usulüyle doğum yaptırdık. El attığımda 3 tane ayak elime geldi. Düzeltmeye çalıştım olmadı. Bu vaziyette doğum yaptı. Baktım ki 5 tane ayağı var. 3 tane ön ayak, 2 tane arka ayak. Fakat dengesini sağlayamıyor. 40 gündür yatıyor. Ayağa kalkamıyor. Biberonla besliyoruz. İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum" dedi.

Veteriner Alper Parer ise, "Genellikle bu doğum, anomollerinin sebepleri gen yakınlığı, akrabalığı çiftleştirmesinden dolayı oluyor. Birçok sebebi oluyor. Ama genellikle bölgemizde kendinden koç ve teke katanlarda daha sık görülebiliyor" diye konuştu.

ÇANAKKALE Bayramiç'te 5 ayaklı oğlak, ayağa kalkamıyor

Kaynak: DHA

Haberin Videosu:

ÇANAKKALE Bayramiç'te 5 ayaklı oğlak, ayağa kalkamıyor

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Genç kızın feci ölümü kamerada! Caddeden geçenlerin önüne düştü Haber
Genç kızın feci ölümü kamerada! Caddeden geçenlerin önüne düştü
'Elimizde olmayabilir' diyen Koca'dan korkutan koronavirüs sözleri Haber
"Elimizde olmayabilir" diyen Koca'dan korkutan koronavirüs sözleri
İki kurt, bir köpek! Sonuç bu kez çok farklı oldu Haber
İki kurt, bir köpek! Sonuç bu kez çok farklı oldu
Merkel'den sürpriz Türkiye hamlesi: Her türlü çabayı göstereceğim Haber
Merkel'den sürpriz Türkiye hamlesi: Her türlü çabayı göstereceğim
Kocası kayıp başvurusunda bulundu, gerçek çok başka çıktı Haber
Kocası kayıp başvurusunda bulundu, gerçek çok başka çıktı
O Ses Türkiye'de jürilik yapan ünlü isimden Acun'u küplere bindirecek sözler Haber
O Ses Türkiye'de jürilik yapan ünlü isimden Acun'u küplere bindirecek sözler
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Angela Merkel James Jeffrey Mustafa Destici
Magazin Can Yaman Elçin Sangu Demet Akalın Defne Samyeli
Spor Falcao Podolski Adem Büyük Okan Buruk Fatih Karagümrük
Daha Fazla Petrol Sivasspor Yunanistan Ali Babacan
Şu an buradasınız: ÇANAKKALE Bayramiç'te 5 ayaklı oğlak, ayağa kalkamıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2020 20:54:01. #1.15#