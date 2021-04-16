ÇANAKKALE - "Banu-S" isimli gemi Bozcaada açıklarında karaya oturdu (2)
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ÇANAKKALE - "Banu-S" isimli gemi Bozcaada açıklarında karaya oturdu (2)

Anadolu Ajansı / Murat Yüksel - Haberler | Güncel

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi'nden İzmir'in Aliağa limanına giden "Banu-S" isimli gemi, Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarında karaya oturdu, gemi için çalışma başlatıldı.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi'nden İzmir'in Aliağa limanına giden "Banu-S" isimli gemi, Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarında karaya oturdu, gemi için çalışma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, 70 metre uzunluğundaki Türk bayraklı gemide, Bozcaada açıklarında dümen arızası meydana geldi.

Kontrolden çıkan "Banu-S" isimli gemi, Bozcaada'nın doğusunda bulunan Taş Adası mevkiinde karaya oturdu.

Gemi kaptanının durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesinin ardından bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait kurtarma römorkları sevk edildi.

Yapılan ilk kontroller sonucu gemide herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadığı, denizde kirlilik oluşmadığı öğrenildi.

ÇANAKKALE - 'Banu-S' isimli gemi Bozcaada açıklarında karaya oturdu (2)
ÇANAKKALE - 'Banu-S' isimli gemi Bozcaada açıklarında karaya oturdu (2)
ÇANAKKALE - 'Banu-S' isimli gemi Bozcaada açıklarında karaya oturdu (2)
ÇANAKKALE - 'Banu-S' isimli gemi Bozcaada açıklarında karaya oturdu (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Yüksel

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