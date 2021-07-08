Çanakkale açıklarında sürüklenen teknedeki 5 kişi kurtarıldı

Çanakkale açıklarında sürüklenen bir tekne Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait bot ile yedeklenerek limana yanaştırıldı.

Çanakkale açıklarında sürüklenen bir tekne Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait bot ile yedeklenerek limana yanaştırıldı.

Çanakkale'nin Biga ilçesi açıklarında makine arızası sebebiyle sürüklenen ve içinde biri çocuk toplam 5 kişinin bulunduğu 18 metre boyundaki tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'KIYEM-4' botu ile yedeklenerek Kemer/Biga Limanı'na emniyetle yanaştırıldı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı