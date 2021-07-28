Çanakkale açıklarında düzenlenen operasyonda 231 yabancı uyruklu yakalandı
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Çanakkale açıklarında düzenlenen operasyonda 231 yabancı uyruklu yakalandı

Çanakkale açıklarında düzenlenen operasyonda 231 yabancı uyruklu yakalandı
Anadolu Ajansı / Hanife Erdinç - Haberler | Güncel

Çanakkale'de açıklarında düzenlenen operasyonda, 231 yabancı uyruklu yakalandı, iki zanlı gözaltına alındı.

Çanakkale'de açıklarında düzenlenen operasyonda, 231 yabancı uyruklu yakalandı, iki zanlı gözaltına alındı.

Ege Denizi'nin kuzeyinde denetimlerini sürdüren sahil güvenlik ekipleri, Çanakkale'den yola çıktığı belirlenen tekneyi, Midilli Adası'nın batı kesiminde durdurdu.

Operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 231 yabancı uyruklu yakalandı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi yetkililerine teslim edildi, tekne ise Babakale Limanı'na götürüldü.

Operasyonda, Türk uyruklu iki şüpheli de göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Çanakkale açıklarında düzenlenen operasyonda 231 yabancı uyruklu yakalandı
Çanakkale açıklarında düzenlenen operasyonda 231 yabancı uyruklu yakalandı
Çanakkale açıklarında düzenlenen operasyonda 231 yabancı uyruklu yakalandı
Çanakkale açıklarında düzenlenen operasyonda 231 yabancı uyruklu yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hanife Erdinç

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