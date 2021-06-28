Çanakkale açıklarında 59 düzensiz göçmen kurtarıldı
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Çanakkale açıklarında 59 düzensiz göçmen kurtarıldı

Çanakkale açıklarında 59 düzensiz göçmen kurtarıldı
Anadolu Ajansı / Burak Akay - Haberler | Güncel

Çanakkale açıklarında yelkenli teknedeki 59 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Çanakkale açıklarında yelkenli teknedeki 59 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kumkale köyü açıklarındaki yelkenli teknede yabancı uyruklu kişilerin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye operasyon düzenlendi.

Operasyonda teknede bulunan 59 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi yetkililerine teslim edildi.

Çanakkale açıklarında 59 düzensiz göçmen kurtarıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Akay

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