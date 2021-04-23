Can Yılmaz kardeşi Cem Yılmaz'ın doğum gününü kutladı: O doğduğu için bayram yapılıyor sanmıştı

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın ilan edildiği 23 Nisan'da doğan kardeşinin küçüklük fotoğrafını kullanarak yaptığı paylaşımda, "Bu arada sevgili kardeşimin de doğum günü kutlu olsun. Birkaç yıl boyunca, o doğduğu için bayram yapılıyor sanmıştı ama neyse...