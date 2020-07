Can Yaman Tudors ile el sıkıştı Perakende sektörünün lider markalarından Tudors, reklam yüzü olarak son dönemin başarılı oyuncularından Can Yaman ile anlaştı.

2 yıl sürecek işbirliği ile çıkılan yolda Tudors ve Can Yaman bu işbirliğine yönelik ilk reklam filmi için kamera karşısına geçti. İşbirliğinin ilk reklam filminde Can Yaman'ın farklı mekanlarda günlük hayat içinde yaşadıkları konu edilirken TUDORS, yakışıklı oyuncunun her anına eşlik ediyor. Yeni işbirliği ile alakalı konuşan yakışıklı oyuncu, "Tudors bilinirliğini her geçen gün daha da üste taşıyan bir marka. Bu projenin içinde olmaktan büyük bir keyif alıyorum" şeklinde konuştu. 2 yıl sürecek işbirliği hakkında görüşlerini sunan Dudors Ces'su Yaşar Ayaydın, "TUDORS olarak Türkiye operasyonunu neredeyse tamamlamış, halen Türkiye dışında 13 ülkede operasyonu olan ve dünyanın en önemli gömlek markası olmayı hedefleyen bir firmayız. Hedeflerimize ilişkin kiminle işbirliği yapabiliriz diye baktığımızda, hem Türkiye'nin en önemli yıldızlarından hem de dünyada hemen hemen her ülkede tanınmış isimlerinden biri olan Can Yaman'ın bunun için en doğru kişi olduğunda karar verdik. Uluslararası hedeflerimize böylesi büyük bir yıldızla yaptığımız işbirliğinin büyük katkısı olduğuna inanıyoruz. Hem Can Yaman'a hem Tudors'a hayırlı olmasını diliyorum" dedi. Konu ile ilgili hazırlanan basın bülteni ve görseller ekte bilgilerinize sunulmuştur.





Kaynak: Snob Magazin