Can Yaman kimdir? Can Yaman kaç yaşında, nereli? Can Yaman biyografisi!
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Can Yaman kimdir? Can Yaman kaç yaşında, nereli? Can Yaman biyografisi!

Can Yaman kimdir? Can Yaman kaç yaşında, nereli? Can Yaman biyografisi!
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Yaptığı açıklamalar ve özel hayatıyla ilgili sürekli gündemde yer alan Can Yaman'ın hayatı merak konusu oldu. Peki, Can Yaman kimdir? Can Yaman kaç yaşında, nereli? Can Yaman mesleği nedir? Can Yaman hayatı ve biyografisi nedir?

İlk kez kamera karşısına Gönül İşleri ile çıkan Can Yaman Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. Hayatı merak edilen Can Yaman kimdir? Can Yaman kaç yaşında, nereli? Can Yaman mesleği nedir? Can Yaman hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

CAN YAMAN KİMDİR?

Can Yaman, 8 Kasım 1989 tarihinde İstanbul Suadiye'de ailesinin tek çocuğu olarak doğmuştur. Babasının adı Güven Yaman, annesinin adı Güldam Can'dır. Can Yaman 5 yaşındayken, anne ve babası ayrıldı. Büyükannesi Makedon, büyükbabası ise Yugoslav kökenlidir.

İlkokul ve ortaokulu Bilfen Kolejinde okuduktan sonra Lise eğitimini ise İtalyan lisesinde tamamladı. Lise son sınıfta öğrenci değişimi programı ile Amerika'da Ohio'da okudu. Liseden sonra Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesinde burslu olarak okuyarak 2012 yılında mezun oldu. Yine üniversitedeyken değişim programıyla Washington'a gidip hukuk dersleri aldı.

2014 yılında, mezun olduktan sonra 1 yıl mecburi staj için Awaterhouse Coopers adındaki dünyaca ünlü kurumsal bir firmada altı ay avukatlık yapmıştır.

Can Yaman, Cüneyt Sayıl'dan oyunculuk eğitimi aldıktan sonra oyunculuğa başlamıştır.

Lisanslı basketbolcu olan yakışıklı oyuncu ayrıca Futbol, Gitar, Piyano, Bateri, Masa Tenisi, Rafting, Badminton'la ilgileniyor.

Türkçe, Lazca, İtalyanca, İngilizce ve Almanca bilmektedir. Oyunculuğuna katkıda bulunacağına inandığı için dans eğitimi de almaya başlamıştır.

2014 yılında yönetmenliğini Türkan Derya'nın yaptığı "Gönül İşleri" adlı dizide Bedir karakterini canlandırırken başrollerini Bennu Yıldırımlar, Selma Ergeç, Timuçin Esen, Sinem Kobal, Fırat Çelik, Sezai Aydın ve Can Yaman birlikte oynadılar.

2015 yılında yönetmenliğini Osman Sınav'ın yaptığı "İnadına Aşk" dizisinde Açelya Topaloğlu ile başrolde oynadı.

2016 yılında başrollerinde Selen Soyder, Can Yaman, Cengiz Bozkurt, Altan Erkekli, Gül Onat, Bülent Şakrak, Mehtap Bayri, Deniz Oral ve Veysel Diker'in yer aldığı "Hangimiz Sevmedik" adlı dizide Tarık karakterini canlandırdı.

FİLMLERİ VE DİZİLERİ

Oyuncu:

2018 - Erkenci Kuş (Can Divit ) (TV Dizisi)

2017 - Dolunay (Ferit)(TV Dizisi)

2016 - Hangimiz Sevmedik (Tarık) (TV Dizisi)

2015 - İnadına Aşk (Yalın Aras) (TV Dizisi)

2014 - Gönül İşleri (Bedir) (TV Dizisi)

Rol Aldığı Tiyatro Oyunları:

Sahte Gelin

Ay Işında Şamata

Mavi oyunu

Haybeden Gerçek Üstü Konuşmalar

Göcekler Göğerince

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Can Yaman kimdir? Can Yaman kaç yaşında, nereli? Can Yaman biyografisi! - Haberler
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