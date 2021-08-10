Can Yaman, İtalyan oyuncuyla birlikte...
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Can Yaman, İtalyan oyuncuyla birlikte...

Can Yaman, İtalyan oyuncuyla birlikte...
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Oyuncu Can Yaman, "Sandokan" dizisi öncesi İtalyanca olan "Violet Like the Sea" projesinde İtalyan oyuncu Francesca Chillemi ile başrolü paylaşacak. İşte detaylar...

tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Can Yaman İtalya'da bir dev bir anlaşmaya daha imza attı. Yaman eylül sonunda Roma ve Palermo çekilecek olan, RTI ile birlikte Matilde ve Luca Bernabei'nin Lux Vide'ı tarafından üretilen yeni dizi projesi "Violet Like the Sea"de Francesca Chillemi'yle başrol oynayacak.

"Violet Like the Sea" dizisi Simona Tanzini'nin Sellerio tarafından yayınlanan "Conosci l'estate?" adlı romanından uyarlandı. Şimdiden merak uyandıran dizi hem komedi, hem de gerilim unsurlarını taşıyor.

İKİ DİLDE OYUNCULUK PERFORMANSI SERGİLEYECEK

Can Yaman daha sonra Şubat 2022'den itibaren "Sandokan"ın modern versiyonu için sete çıkacak. 85'ten fazla ülkede büyük başarıya imza atan Sandokan dizisinin yeni bölümlerinde Can Yaman İngilizce oynayacak.

Yakışıklı oyuncu böylece hem İtalyanca, hem de İngilizce olmak üzere peş peşe iki dilde oyunculuk performansı sergileyecek.

Can Yaman, İtalyan oyuncuyla birlikte...
Can Yaman, İtalyan oyuncuyla birlikte...

Kaynak: Snob Magazin

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