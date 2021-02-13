Can Yaman'ın sevgilisi Diletta Leotta'nın evi soyuldu

Can Yaman'ın İtalyan sevgilisi Diletta Leotta'nın, akrobat hırsızları adıyla bilinen çete tarafından evi soyuldu. Güvenlik yetkilileri, Eşref Hakimi, Eleonora Incardona gibi isimleri de soyan çetenin tutuklandığını duyurdu.